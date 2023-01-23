『【美品】プラダ サフィアーノ ハンドバッグ ショルダーバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月03日 23時 30分に出品され04月03日 23時 30分に終了予定です。即決価格は41,820円に設定されています。現在547件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 プラダ銀座店購入

ストラップ付き

三角ロゴプレート

白タグあり



生活スタイルに合わなくなってしまった為出品します。



使用は通算20回くらいです。



サイズ:マチ16cm 高さ27cm 幅33cm



A4サイズ、ノートパソコン入ります



角スレ少し（写真6枚目）



持ち手部分が少しはげてしまっています（写真8枚目）スカーフやハンカチを巻いていただければと思います



箱は捨ててしまったためダンボールに入れて送ります



20万円後半か30万円くらいの品物だったと思います。

※即購入歓迎です。





カラー···濃紺・白

柄・デザイン···無地

素材···本革

バッグサイズ···A4サイズ収納可 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品】プラダ

サフィアーノ

ハンドバッグ ショルダーバッグ