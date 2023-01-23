『RAGEBLUE チェスターコート M ネイビー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 18時 33分に出品され03月08日 18時 33分に終了予定です。即決価格は5,399,999円に設定されています。現在696件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

RAGEBLUEは、トレンドを取り入れたスタイリッシュなデザインが特徴のブランドです。シンプルでありながら洗練された印象を与えるアイテムが多く、幅広いシーンで活躍します。



【デザインと素材】

このダークグレーのチェスターコートは、シンプルでありながらもエレガントな雰囲気を持っています。軽やかな素材感で、春や秋の季節にぴったりです。カジュアルからビジネスシーンまで幅広く対応可能です。



【サイズとフィット感】

サイズはMで、体にフィットするデザインが特徴です。スリムなシルエットがスタイルを引き立て、洗練された印象を与えます。



- ブランド: RAGEBLUE

- サイズ: M

- 色: ネイビー

- スタイル: チェスターコート



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: レイジブルー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ RAGEBLUE

チェスターコート

M

ネイビー