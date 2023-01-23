『NANGA × URBAN RESEARCH DOORS ダウンジャケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 21時 28分に出品され04月22日 21時 28分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在490件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NANGA×URBAN RESEARCH DOORS別注 AURORA ダウンジャケット



人気のアーバンリサーチドアーズとナンガがコラボしたダウンジャケットです。

カラー：ネイビー

サイズ：L（40）



希少なサイズL（40）。

カラーは明るいネイビーです。青と紺の中間といった感じと思います。



全体的に汚れや擦れもなく、袖口も汚れなどありません。とても良い状態だと思います。



とてもキレイですが中古品にはなりますので、ご理解のある方にお願いします。

他サイトでも出品しておりますので先にそちらで売れてしまう場合がある事ご了承ください。



よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: アーバンリサーチドアーズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ NANGA

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