『※赤字3双セット ポルテーロ キーパーグローブ プロトタイプ 9【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 14時 26分に出品され03月20日 14時 26分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在253件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エレオ、エンペサール、アビエルトの3双が入ったお得なパック。



エレオのパームにステッカーのようなものがついてます。



4mmコンタクトグリップ搭載



シンプルザベストの頂点へ。

バックハンドもラテックスで過去最高の柔らかさ。



試合用としておすすめのグローブ。



•サイズ 9



•パームはビニールに包まれています。



•内部には中ズレを防ぐインサートシリコンが搭載されています。



•シングルベルトになります。





こちらはリピーター割等の値下げ不可となります。

なお、セット割引は可能です。





#ポルテーロ





#キーパーグローブ #GKグローブ #キーグロ #ゴールキーパー 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>サッカー・フットサル>>>キーパーグローブ 商品の状態: 新品、未使用