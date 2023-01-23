『Anne Coquineフード付き蓄熱中綿フレアブルゾンモノグラムブラック3L【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 14時 36分に出品され03月03日 14時 36分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在556件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Q1136



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Anne Coquine フード付き蓄熱中綿フレアブルゾン

モノグラムブラック 3L



メーカー希望小売り価格 20000円



〇暖かな蓄熱中綿ブルゾン

ヒップトップをカバーする丈に仕上げた、コンパクトなボックスシルエット。高機能蓄熱中綿"フレア"を使用し、少量でも暖かさを感じる蓄熱中綿ブルゾンに仕上げました。フレアボールを使用することにより、着膨れしにくいシルエットに調整。中綿にはリサイクルの"フレア"を使用しています



〇後ろ姿も意識して

軽くほどよくツヤのあるタイプの高密度ポリエステル生地を使用。スパンボンドでサンドして、中綿の吹き出しを防止。裏地にはポリエステル素材を採用し、軽く仕上げています。後ろ身頃にはインバーテッドプリーツを施してエレガントさも添えました



サイズ バスト 着丈 裄丈

Ｓ：104（72〜80） 67 76.5

Ｍ：110（79〜87） 67 78

Ｌ：116（86〜94） 67 79.5

LL：122（93〜101） 68.5 81

3L：128（100〜108） 70 82.5

[素材] 表地：ポリエステル 100％ 中わた：ポリエステル 100％ 裏地：ポリエステル 100％

[仕様] ボタン・ホック：有 ファスナー：有（前中心） ポケット：有（左右両脇） スリット：無

[お手入れ] ドライクリーニング





※必ずプロフ確認の上ご購入願います。

商品を複数購入される場合、購入後ではなく購入前にご希望をお聞かせ下さい。

なお、同梱不可商品もございますので、必ずあらかじめご連絡下さいますようよろしくお願い申し上げます



アウトレット商品となりますので、傷がある場合がございます。

箱は、開封した為、ガムテープ跡や痛みがございます。

お安くしておりますのでご理解いただける方のみのご購入願います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 2XL(3L)

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Anne

Coquineフード付き蓄熱中綿フレアブルゾンモノグラムブラック3L