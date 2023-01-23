『素敵 ヘルノ HERNO シャイニー ダウン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 02時 24分に出品され03月16日 02時 24分に終了予定です。即決価格は15,840円に設定されています。現在409件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 去年購入しました。

ヘルノのダウンです。

ピンクベージュのようなお色で顔映りが良いです。

スカーフなどでアレンジしやすいお色です(^^)

サイズ42 9号位

とても軽くて肩も凝らず、着ていない様なのに暖かいです。

ヘルノのハンガーお付けします。

特記すべきダメージは見当たりません。

宜しくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ヘルノ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 素敵 ヘルノ HERNO

シャイニー ダウン