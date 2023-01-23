『【送料込み】収納式トランサム タイダウンベルト【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 11時 57分に出品され03月24日 11時 57分に終了予定です。即決価格は11,895円に設定されています。現在364件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★商品説明★

・トランサムタイダウンベルト(スチール))になります。

・ジェットスキー、バスボート等のトレーラーに!!



★商品詳細★

・ベルト幅：2インチ(約5cm)

・ケーブル長さ：108cm

・耐荷重1本：833ポンド (約377kg)

・材質：スチール製



★販売単位★

・1セット(2個) [新品]



★発送★

・送料無料 (クロネコヤマト・ゆうパック・佐川急便)

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★注意事項★

・輸入品の為、商品保障が出来ません。

・土日祝等、休日は連絡等を行う事が出来ません。

・初期不良の場合、到着後1週間以内にご連絡下さい。

・送料込みの価格ですので値下げ交渉はご遠慮下さい。

・急な出張などでご連絡が遅くなる場合がございます。

・取付・取扱いのサポートは出来ませんのでご了承下さい。

・防水仕様でも水がかかると壊れる場合がございます。

・パッケージや説明書などは基本的に英語表記となっております。

・輸入品の為、本体等に多少の傷などがある場合がございます。

・ご注文後のキャンセルはお受け致しかねますので、ご了承ください。

・商品画像は、代表画像をイメージとして記載している場合がございます。

・一度でもご使用された商品は保証対象外となりますので予めご了承下さい。





☆検索ワード☆

収納式トランサム タイダウンベルト トランサムタイダウン トレーラー 水上バイク ボート 管理番号[UH0321] 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>バイク>>>アクセサリー 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ 車・バイク・自転車

バイク

アクセサリー タグ 【送料込み】収納式トランサム

タイダウンベルト