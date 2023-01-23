『西川ダウン(R) ソロテックスAラインダウン ナノユニバース ブラウン 茶【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月12日 03時 50分に出品され05月12日 03時 50分に終了予定です。即決価格は19,500円に設定されています。現在603件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます＾＾





NANO universe（ナノ・ユニバース）



「西川ダウン(R)」ソロテックスAラインダウン



ナノユニバース×西川ダウン

ソロテックスダウンジャケット



2023/2024年モデル、1度短時間着用の為美品となります。



大人気で即完売カラーになります。



カラー:カーキ（見た目はブラウンのようなお色です）

サイズ:S

定価:￥59,400(税込)



着丈77cm

身幅59.5cm

肩幅51cm

袖丈65.5cm





『都会的なルックスと高機能性を備えた本格デザイン』

スポーティなデザインの中に女性らしいディテールを取り入れたAラインダウン。定番人気の型の仕様を微調整してアップデート。ミドル丈のバランスや袖口のスポーティなリブ使い、配色附属使いなど、今っぽい都会的なルックスに仕上げたひと品。撥水、防風性の高いハイスペックな機能素材も魅力の逸品です。



◆人気の高機能性ダウンが仕様変更と新色(カーキ)追加で今年も登場◆



―FABRIC (羽毛)―

・一般的なダックと比べ約2倍の飼育期間を有するフレンチダックを使用

・かさ高に富んだ良質な羽毛

・国内で丁寧に洗浄/乾燥/選別した独自のフレッシュアップ加工(R)

・保温性が高く、綺麗が長持ちする上質なダウン

・長く衛生的に使用することができる抗菌加工

・今季から採用したファインバブル活性水で、更にきれいな羽毛



―FABRIC (表面)―

・軽快なストレッチ性を誇るソロテックス(R)を使用

・なめらかなソフト感と優れた形態回復性が特徴

・裏面ラミネートを施した撥水/防風性の高い素材

・マルチソロテックス(R)のしなやかさとクッション性を残した素材

・ポケットの袋布には赤外線反射で熱をキープする機能素材を使用

・静電気が起きにくい放電テープを内側の見えない箇所に採用



【素材】

（表地）複合繊維

（ポリエステル）100%

（詰物）ダウン90%、フェザー10%

（裏地）ナイロン100%







綺麗なお品ではございますが、あくまで中古品となりますので、ご了解いただける方のご購入、お願いいたします。





プロフィール確認後のそのままのご購入可能です♩

質問がございましたら、お気軽にコメント下さい。





モカ

アウター

上着

防寒

ダウンコート

beams

ビームス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: ナノユニバース

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 西川ダウン(R)

ソロテックスAラインダウン ナノユニバース ブラウン 茶