『JNBYセンソユニコ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月06日 17時 17分に出品され04月06日 17時 17分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在255件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 JNBY センソユニコ ダウンコート



こちらでお譲りいただいた商品になります。

私が持っていたコートと似ている商品だったので、出品させていただきます。先出品者様大変申し訳ございません。



サイズ表記:38

肩幅38.5cm

着丈ネックポイント〜裾101.5cm

脇下身幅50cm

袖丈59cm



素材

表地 綿100%

裏地 ナイロン 100%

なか綿 ダウン90% フェザー10%



色ブラック、ダブルジップ、バック裾にもおしゃれにファスナーあります。



細かいことを気になさる方はご購入お控えください。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ジェイエヌビーワイ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ JNBYセンソユニコ