『ダイニチ Dainichi 気化ハイブリッド式加湿器【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 01時 31分に出品され03月30日 01時 31分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在804件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ダイニチ Dainichi 気化ハイブリッド式加湿器 HD-5021(W) ホワイト HDシリーズ 静音 抗菌 自動運転 プレハブ洋室 14畳 木造和室 8.5畳 温風気化式 加湿量 500mL/h エコモータ搭載 タイマー付き コンパクト 日本製 HD-5021W



2年前にもらった賞品です。既に加湿器があるため、未開封のまま家に保管しています。



【商品詳細】

ダイニチ HD-5021(W)

加湿タイプ ハイブリッド式(温風気化式)

適用畳数 木造和室～8.5畳 プレハブ洋室〜14畳まで

タンク容量 4L

時間あたりの加湿量 500mL/h

＊メーカー商品HP

https://www.dainichi-net.co.jp/products/humidifier/lineup/hd2021/



楽天市場参考価格：16,800



加湿タイプ···ハイブリッド式(温風気化式) 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ダイニチ