『タマポツさん専用 チェスターコート M ベージュ 本格イタリア製 定価10万円【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 03時 50分に出品され03月25日 03時 50分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在471件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 管理番号HT431004-1



○ご紹介

Hevoは、ビスポークの品質を現代的なスタイルと融合した新時代のウェアを生み出すことを念頭に2010年に誕生しました。 豊かな表情を生み出すイタリアらしい染めや加工の技術と 洗練されたフィッティングで時代性を的確に捉え、オーセンティックなライフスタイルのあらゆるシーンを見据えたスタイリッシュでスポーティーなウェアを提供しています。 気取りのないシンプルさと華やかさ、トラディショナルウェアの優雅さと現代的な時代性、クラシカルと革新性といった相反する要素をミックスして新たなハーモニーを生み出す ダイナミックなテイラリングが “イーヴォ” の魅力です。 ブランド名Hevo（イーヴォ）は進化・発展を意味する “evolution” と感性や感情を呼び覚ます “evocation” に由来します。





○アイテム

Hevo イーヴォ トレンチコート チェスターコート ロングコート ステンカラーコート スプリングコート 46 M イタリア製 定価10万円

未使用に近い 極美品





○購入元

ブランドリユース店、日本流通自主管理協会加盟店（AACD）にて購入した鑑定済みの正規品です。



○サイズ

サイズ46(M相当)

肩幅50cm

身幅57cm

袖丈59cm

着丈105cm





平置き実寸。

着画はお断りいたします。



○状態

ベルト欠品ですが、使用感の少ない極美品です。

気持ちよくご愛用頂けます^ ^



※状態は主観になりますので写真でご確認下さいませ。

※気になる点は、お気軽にご質問下さいませ^ ^





○カラー

ベージュ





○素材

表地 ポリエステル 68%

綿 32%

裏地 身頃 ナイロン 100%

袖 アセテート 56%

レーヨン 44%







○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: イーヴォ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ タマポツさん専用 チェスターコート M

ベージュ 本格イタリア製 定価10万円