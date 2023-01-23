『bun様専用 ダイキン 空気清浄機 MCK55V-A 2019年製 リモコン付き【お歳暮】』はヤフオクでから04月23日 18時 26分に出品され04月23日 18時 26分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在311件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品について】



ダイキン

空気清浄機 MCK55V-A

加湿機能付き



2019年製！



高さ約69cm



スタイリッシュ見た目からも

リビングやオフィスなどにもオススメです！



こちら買取品の為、フィルター使用期間等は不明です。





商品到着後、30日間の動作保証をおつけしていますので、安心してお買い求めくださいね♪



ぜひお見逃しなく！！



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・付属品は画像にあるものが全てです。



・商品の元箱がある場合、痛みや汚れがあるケースもございます。



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