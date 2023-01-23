『Ameri Vintage EMBROIDERY BIG COLLAR COAT【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 00時 07分に出品され04月17日 00時 07分に終了予定です。即決価格は12,285円に設定されています。現在571件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Ameri Vintage EMBROIDERY BIG COLLAR COAT



カラー:ブラック

Mサイズ

定価:39,600円



公式オンラインで購入しました。

タグ付き新品未使用品です。



以下サイトより↓



◾︎AMERIオリジナルの花柄を刺繍した生地を使用したビッグカラーコート。

他には無い大ぶりな花柄の刺繍を大胆にあしらったのがポイントです。

刺繍の配色やシルエットにこだわり大人っぽく着られる一着に仕上げました。



着丈:127cm

肩幅:39cm

袖丈:62.5cm

袖幅:21cm

バスト:57cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: アメリヴィンテージ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Ameri

Vintage

EMBROIDERY

BIG

COLLAR

COAT