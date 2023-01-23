『sandbox Classic 2.0 アジアンフィット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 16時 34分に出品され03月29日 16時 34分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在426件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 23-24モデル

サイズ L/XL

試着のみの美品です

アジアンフィットの一番大きいサイズです 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スキー・スノーボードアクセサリー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: サンドボックス