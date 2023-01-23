『Canon PowerShot S95 ウォータープルーフケース レンズ#11【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 12時 33分に出品され03月20日 12時 33分に終了予定です。即決価格は14,820円に設定されています。現在300件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カメラ検品済み！液晶黄ばみありません。



⚫︎カメラ

Canon PowerShot S95

⚫︎ウォータープルーフケース

WP−DC38

⚫︎クローズアップレンズ

INON UCL−165AD

⚫︎ワイコン

INON UWL−105AD

⚫︎ INON 28LDマウントベース DC−38

⚫︎INON AD−LDマウント変換リング

for UCL−165AD



その他付属品は、画像でご確認下さい。





カメラと防水ケースのセットですので、このまますぐに海で使えます。

水漏れ等は一度もしていません。



数回ダイビングで使用したため、傷等ございます。カメラ本体はとてもきれいです。

写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。



状態は良いですがノークレームノーリターンでお願いします。

神経質な方は購入しないでください。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>カメラアクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: キヤノン