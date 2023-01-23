『ノースフェイス バルトロライトジャケット 2020 ユーティリティブラウン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 10時 26分に出品され03月29日 10時 26分に終了予定です。即決価格は16,500円に設定されています。現在311件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2020年のものです。



【商品名】バルトロライトジャケット

【カラー】ユーティリティブラウン

【サイズ】S



国内正規店購入。



ワンシーズン5回ほどの着用なので汚れ、破れ、スレ等なくかなり美品です。



付属品は写真に映ってあるもの全てです。

売るつもりがなかったのでタグ等はありません。



状態はいいですがあくまでも中古品なので神経質な方はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ノースフェイス バルトロライトジャケット 2020

ユーティリティブラウン