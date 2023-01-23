『SWAROVSKI スワロフスキー 腕時計 5376815【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月09日 07時 32分に出品され05月09日 07時 32分に終了予定です。即決価格は7,160円に設定されています。現在614件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価58,850円



■ブランド：SWAROVSKI

■商品名：SWAROVSKI スワロフスキー 腕時計 CRYSTALLINE PUR 5376815

■品番：5376815

■素材：ケース:ステンレススチール

ストラップ: メタル

ガラス:ミネラルガラス

■カラー：シルバー系

■サイズ（W×H×D）：29x24x7mm

ベルト長さ:102〜200mm

■仕様：二針・クオーツ



ケース：約44個のクリスタル付ステンレススチール

ブレスレット：ステンレススチール／

30ｍ防水



フェイス直径: 29 mm x 35 mm

コレクション: Stella

製造国: スイス







〜公式HPより〜

洗練されたタイムピースとしておすすめの新しいStella ウォッチ。一日を通して身につけられるゴージャスでエレガントな細身のデザインです。ブレスレットにクリア・クリスタルのパヴェをあしらい、人気のCrystalline Oval ウォッチにインスパイアされたまさに女性らしい上品なスタイルに仕上げています。





百貨店で購入した正規品です。

保証書等ございません。

一年程使用しました。大きな傷等は見受けられませんが、気になる方はご遠慮ください。￼

電池交換が必要です(現状動いていません)。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: スワロフスキー

カテゴリ ファッション

レディース

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スワロフスキー

腕時計 5376815