『極美品 montbell ライトアルパインダウン ピュアインディゴ保存袋付き【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 07時 45分に出品され03月17日 07時 45分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在247件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品ID : YR1-163

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⭐️商品概要⭐️

ほぼ新品と変わらないくらい綺麗な商品です(^^)

保存袋も付いてます♪



1101533



◉ブランド◉

mont-bell



◉カラー◉

インディゴ



◉サイズ◉

表記 : Mサイズ



⚫︎実寸値(平置き)

肩幅：40cm

袖丈：60cm

身幅：39cm

着丈：64cm



⭐️割引情報⭐️

【フォロワー割実施中】

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⭐️古着購入の注意点⭐️

・古着ですのでお客様の気になる部分がございましたら

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・正規品真贋済みの大手ブランド販売店にて購入しまし



・１点１点注意深く状態を確認していますが

目立たない傷、汚れを見落としてしまう恐れがございます

あくまで『古着』ですのでご理解頂ける方のみご購入お願い致します



・古着の使用感は個人の見解が大きく分かれます

画像にてご確認頂きますようお願い致しますm(__)m



・発送時にはどうしても折り畳みシワがついてしまいます。あらかじめご了承ください



・プロフィールにて注意点を記載しておりますので

ご確認お願い致しますm(__)m 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: モンベル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 極美品

montbell

ライトアルパインダウン

ピュアインディゴ保存袋付き