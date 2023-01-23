『sandbox ヘルメット スノーボード サンドボックス M/L【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 17時 53分に出品され04月11日 17時 53分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在131件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サンドボックスのヘルメットです！サイズはM/Lです！

ほとんど使用していません！ 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スキー・スノーボードアクセサリー 商品の状態: 未使用に近い ブランド: サンドボックス