『雑草除去用の必需品6点セット。未使用【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月06日 13時 19分に出品され04月06日 13時 19分に終了予定です。即決価格は7,565円に設定されています。現在42件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 このたびは数ある中からご覧頂き誠にありがとうございます。￼

雑草除去に必要な備品6点セットです。

1.ヘッドギア

2.シールド

3.目の保護グラス

4.両肩掛けバンド

5.草刈りパンツサロペット

6.振動軽減手袋

全て未使用です。単品販売は難しいです。セットでご購入頂ける方でお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: フラワー・ガーデニング>>>園芸用品>>>その他 商品の状態: 新品、未使用