『Shokz OpenFit オープンイヤー型イヤホン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 10時 01分に出品され03月14日 10時 01分に終了予定です。即決価格は12,610円に設定されています。現在909件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【期間限定値下げ中】



新品未使用品です！



【内容】

・完全ワイヤレスイヤホン

究極のフィット感 オープンイヤー

bluetooth5.2 マイク付き パワフルな低音

IP54防水性能 最大28時間利用可能 耳を塞が

ないイヤホン

・色：ブラック

・2年保証(ビックカメラで購入、保証書有り)

・定価：24,480円



【特徴】

・オープンイヤー型のイヤフォンです。

・スポーツの際にも活躍し、オープンイヤー型の

ため外の音を聞くことが可能で屋外でも安心し

てご使用いただけます！ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ショックス