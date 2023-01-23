『マッキントッシュロンドン トレンチコート 40【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 18時 05分に出品され03月26日 18時 05分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在980件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



ギャバジン素材を使用している為、独特な光沢感がありエレガントな印象のコートです。

はっ水性、防水性のある生地を使用しています。

定番のウールチェックライナーは取り外し可能です。



サイズ 40

着丈約88cm、

身幅約50cm、

肩幅約41cm、

袖丈約62cm



着用感少なく全体的に良好です。

よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ マッキントッシュロンドン トレンチコート 40