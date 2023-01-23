『patagonia ダウンジャケット M オリーブ色【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 23時 40分に出品され03月28日 23時 40分に終了予定です。即決価格は13,900円に設定されています。現在78件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

patagoniaは環境に配慮した製品作りで知られており、耐久性と機能性を兼ね備えたアイテムを提供しています。



【快適な着心地】

このダウンジャケットは、軽量でありながら優れた保温性を持ち、寒い季節に最適です。前面ファスナーと2つのポケットが実用的です。



【スタイリッシュなデザイン】

シンプルでありながら目を引くオリーブ色のデザインは、カジュアルなスタイルにも合わせやすく、アウトドアシーンでも活躍します。



- ブランド: patagonia

- サイズ: mensのS

- 色: オリーブ

- スタイル: ダウンジャケット

- ファスナー: 前面ファスナー

- ポケット: 2つの前面ポケット



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···グリーン系



肩幅···50cm

身幅···58cm

袖丈···64cm

着丈···64cm



柄···無地系 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ patagonia

ダウンジャケット

M

オリーブ色