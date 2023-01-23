『WHIMSIC【 ステンカラーコート】【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 11時 11分に出品され03月31日 11時 11分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在523件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【UNISEX】SOUTIEN COLLAR COAT



■デザイン

クラシックデザインをそのままに現代的なシルエットに落とし込んだステンカラーコート。

総裏仕立てで袖通りと着心地が良く、フロントは風の通しにくい比翼仕立て。

ミニマルデザインでありながら機能性を楽しめるコートです。

ジャケットやスウェットパーカーの上から羽織ることもできるシルエットで、

カジュアルからフォーマルまで幅広いスタイリングを楽しめます。

袖から見えるチェック柄はカラーによって異なる配色デザインです。



■素材・洗濯表示

素材:【表地】綿50%,ポリエステル42%,ナイロン8%【裏地】綿100%

洗濯:洗濯ネットに入れ洗濯機の通常コースで洗濯可能

タンブル乾燥:不可

アイロン:110℃まで



【WHIMSIC】

ブランド名の由来はWHIMSY+BASIC

WHIMSYには物好き、気まぐれという意味があり、そこにBASICを組み合わせた造語。

”ベーシックなもの好き”という意味。

古くから愛されるミリタリーやワークウェアなどのエッセンスを大切に、

現代的な日常着に変化させ、自由で遊び心のある新しいスタンダードを展開。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ウィムジック

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ WHIMSIC【

ステンカラーコート】