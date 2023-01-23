『XLARGE エクストララージ リバーシブル ダウンジャケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 16時 35分に出品され04月07日 16時 35分に終了予定です。即決価格は11,547円に設定されています。現在679件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 リバーシブルタイプで使い勝手がとてもいい商品となっています。

約30,000円程で購入しました。

この商品は値下げ不可でお願いします。



肩幅···54cm

袖丈···69cm

着丈···75cm



【ディテール】

・XLARGEオリジナルリバーシブルダウンジャケット。

・両面カラーを楽しめる2WAY仕様。

・左胸にXLARGEロゴパッチと袖部分に刺繍が入ったシンプルで汎用性の高いデザイン。



・透け感：なし

・伸縮性：なし

・生地の厚さ：厚手

・裏地：あり

・シルエット：スタンダード



【XLARGE(エクストララージ）2022 WINTER COLLECTION】



カラー···ブラック,グリーン



カラー···ブラック



カラー···ブラック,グリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: エクストララージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ XLARGE



エクストララージ リバーシブル

ダウンジャケット