『バーバリー 一枚袖 ヘリンボーンコート irish tweed【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 05時 47分に出品され03月24日 05時 47分に終了予定です。即決価格は136,500円に設定されています。現在821件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バーバリーのヘリンボーン柄一枚袖コート

Barrの六本木ユナイテッドアローズコラボのポップアップで購入。

ポップアップでも即完売していたシリーズです。

購入後試着しかしていない美品になります。



サイズ表記はありませんが173cm/73kgのメンズで適度な余裕を持って着こなせるゴールデンサイズになります。



なかなか市場に出ないアイテムですのでこの機会にぜひ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ バーバリー 一枚袖 ヘリンボーンコート irish

tweed