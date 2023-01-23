『【定価5.8万】Plage リラックストレンチコート 38 ベージュ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 21時 23分に出品され03月07日 21時 23分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在972件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Plage(プラージュ) リラックストレンチコート



オーバーサイズでゆったり着ていただけるため分厚めのニットなど中の服を選びません。

ロング丈で足元まで大変暖かくパンツ、スカート、ワンピースどれをとっても着こなしやすいアイテムです。



暗くなりがちな冬のコーデを落ち着いたカラーリングながらも明るく軽やかに演出してくれます。

ハミルトンコートお好きな方にもオススメ。



【2018AW】

しなやかかつ滑かなタッチの毛100%トレンチコート。ドロップショルダーでリラックス感あるシルエットも魅力。バックスリットが深めに入っているので、足捌きもしやすくボトムスも選はず着こなせるのも嬉しい。ガウンのようにさらりと羽織ったりベルトでぎゅっとウエストマークするなど着こなしでシルエットの変化をお楽しみいただけます。デイリーに活躍するオススメのコート。



◆状態

元々のそ生地感によるところも大きいですが毛羽立ちなどの使用感多少あるかと思われます

襟元の裏地やタグ周辺にうす汚れあり



◆素材

表地:毛100%

裏地:キュプラ100%



◆カラー

ベージュ(光具合でグレージュやホワイト系にも見える絶妙な色味)

※画像によって色が異なって見える場合がございます

※ブラウンは細部参考イメージ



◆サイズ38

肩幅59cm

身幅59cm

着丈118cm

袖丈51cm

※着用モデル164cm



◆定価

定価¥58300



◆返品、交換について

承っておりません



◆梱包、発送について

・梱包はキレイにお包みしますが梱包の関係上

たたみ皺ができる可能性がございます



別店舗でも出品しております。

※ご交渉中も先にご購入された方を優先させていただきます

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着丈···ロング

季節感···秋、冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: プラージュ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【定価5.8万】Plage

リラックストレンチコート

38

ベージュ