『【美品】象印 加湿器 EE-DC35 ホワイト【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 14時 09分に出品され03月30日 14時 09分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在115件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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象印 スチーム式加湿器 EE-DC35-WA（ホワイト）

ブランド：象印

加湿方式：スチーム式、蒸気式

加湿量：350.0 ml/h

適用畳数（木造）：6.0 畳

適用畳数（鉄筋）：10.0 畳

タンク容量（L）：3.0 L

消費電力（W）：985.0 W

加湿器機能：自動運転 タイマー機能

安全機能：チャイルドロック 転倒時自動電源遮断装置

幅(mm)：240.0 mm

奥行き(mm)：275.0 mm

高さ(mm)：325.0 mm

コード長さ（m）：1.2 m

重量(kg)：2.7 kg

色：ホワイト系

台数：1.0 台



ZOJIRUSHI EE-DC35 WHITE











加湿タイプ···スチーム式

2021年製

動作確認済み

本体、コード、説明書付き。箱はありません。





目立った傷汚れなく綺麗ですが、あくまでUSED品ですので気にならない方でお願いします。



数回使いました。

別で加湿器を買ったので不要となり出品に至ります。



発送はプチプチを巻いて段ボールで発送します。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ゾウジルシ