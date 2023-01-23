『美品 Liberaiders × NANGA リベレイダース ダウンカーディガン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 23時 51分に出品され03月19日 23時 51分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在418件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Liberaiders × NANGA SOFT DOWN CARDIAN(OLIVE)になります。



この商品は、私自身で2年くらい前に、市内のショップで47,300円で購入しました。

着用は、1度のみで、クローゼットで保管しておりました。



写真にもありますが、タグ付きです。

※10枚目、11枚目の写真のみ実物の写真ではなく、同商品のイメージ写真になります。



発送について、基本的に24時間以内の発送を目指しますが、必ず早期発送をご希望の場合、

コメント頂けますと可能な限り間に合うように発送いたします。



◆サイズ

M

着丈76

肩幅51

身幅61

袖丈63



<メーカーHPより転記>

すっきりとしたノーカラーデザインのダウンカーディガンをベースに春アウターとして着用できるよう羽毛量を調整したことで、冬のアウターダウンと比べてより軽い仕上がりとなっています。春秋はアウターとして着用いただけるため長い期間着用が可能。ゆったりとしたサイズ感の為、厚手のインナーも着膨れせずに着用できます。裾はドローコード仕様、冷気の侵入を防ぐのと同時に、シルエットにも変化を与えてくれます。胸元には内側から手を入れる二つのジップポケットを採用。腰元の二つのポケットの裏地は保温性と制電性に優れた起毛生地を採用しておりハンドウォーマーとして効果的です。またポケット口のDESTINATION UNKNOWNのプリントがシンプルなジャケットのアクセントになっています。 また首裏に入る、NANGA×Liberaidersの証であるプリントもまた、シンプルな背面のポイントになっています。NANGAの刻印の入ったオリジナルスナップなど細部までこだわった逸品。



【素材】表地：ナイロン100%、裏地：ナイロン100%、中綿：ダウン90%,フェザー10%



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