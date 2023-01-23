『Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 15時 08分に出品され03月17日 15時 08分に終了予定です。即決価格は68,080円に設定されています。現在503件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 開放F値は明るい2.8で一定。神レンズと呼ばれる極めて高い光学性能を実現したズームレンズです。撮像範囲の広いFXフォーマットで画面のすみずみまで非常に高い描写力を発揮します。ナノクリスタルコートの効果で逆光気味の状況でも、ゴースト、フレアの少ないクリアな画像が得られます。



レンズ本体は使用頻度が極めて少ないためほぼ未使用に近い状態です。目立った傷や汚れ、曇り、カビなどはございません。撮影に影響するようなチリ等の混入も無くAF動作等すべて正常です。付属のレンズキャップ表側にはわずかにすり傷がある程度です（画像参照）。もちろん本体には全く影響ございません。適切な空調管理のある室内防湿保管キャビネットにて保管しております。



当レンズは超美品ですが中古であることをご理解いただける方のみご購入いただければ幸いです。画像をご確認の上ご検討ください。また、商品のコンディションは全体確認済ですので、商品発送後のキャンセルおよび返品はお受けできません。予めご了承願います。



他サイトにも同時出品しておりますため、タイミングにより売却済みとなる可能性がございますがその際はご容赦ください。



焦点距離(ワイド側)...14〜18mm

焦点距離(テレ側)...19〜24mm

開放F値...2.8

その他特徴...レンズフード付（本体に標準装備）、前面レンズキャップ、背面レンズキャップ、専用ソフトケース付 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(ズーム) 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: ニコンFマウント ブランド: ニコン