『patagonia パタゴニア サイズ L【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 13時 05分に出品され03月28日 13時 05分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在628件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 素材(詰め物)···ポリエステル(中綿)

カラー···オレンジ

柄···無地系



身幅···65cm写真⑧

着丈···65cm 写真⑦



⚠️汚れ写真 ④ ⑤ ⑥の丸の部分 薄く黒っほくなっている。



サイズ感 大きめ ゆったりな感じ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ patagonia

パタゴニア サイズ L