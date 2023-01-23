『エストネーション 2way フード付きコート ネイビー【2024年最新】 』はヤフオクでから04月18日 01時 44分に出品され04月18日 01時 44分に終了予定です。即決価格は10,595円に設定されています。現在429件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ESTNATION エストネーションのウールのフード付きコートです。お色はネイビー。

フードは取り外し可能で、フードを外すと、ノーカラーコートとしてお召しいただけます。

ノーブルなダークネイビーカラーのため、カジュアルにもキレイめにも使える汎用性の高いお品物です。

ポケット位置が高め、第2ボタン以下は隠しボタンと、スッキリとしたラインでスタイルアップがかないます。



2017年に、エストネーションオンラインストアで購入しました。

数回着用し、その後は、年に数回陰干しをして風を通すなどケアをしながら自宅保管していたお品物です。

画像3枚目から8枚目が現物の画像です。

袖口の裏部分などにやや着用感があります。

他には特筆するようなお傷みは見当たらない良好な状態のお品物かと思いますが、画像をよくご確認いただき、中古品であることをご理解いただける方に、ご検討いただきたく思います。



定価 70.400円



【サイズ】

36（Sサイズ相当）

肩幅 38cm

身幅 46cm

袖丈 59.5cm

着丈 93.5cm

重さ 1.340g



【素材】

表地

ウール80%

ナイロン20%

裏地

キュプラ100%



【仕様】

フード付き（取り外し可能）

ポケット×2

隠しボタン（第2ボタン以下）



【付属品】

なし



コートが傷まないように、ゆったりとたたんで、100サイズのお箱にて発送予定です。





TOMORROWLAND トゥモローランド

Deuxieme Classe ドゥーズィエムクラス

Drawer ドゥロワー

IENA イエナ

martinique マルティニーク

BEAMS ビームス

united arrows ユナイテッドアローズ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エストネーション カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ エストネーション

2way

フード付きコート

ネイビー