『新品タグ付スリーウェイ籠バッグ 籠斜めがけ＆ショルダーバッグ 本革仕様 素敵✨【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 02時 57分に出品され03月09日 02時 57分に終了予定です。即決価格は16,100円に設定されています。現在152件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 プロフィールご一読くださいませ♪ゆうパック100サイズ超え送料込み



made in Italy

セレクトショップ購入 2021

最安値とさせて頂きました。



とてもスタイリッシュなイタリア製の籠斜めがけ＆ショルダーバッグ＆ショルダーストラップ取り外し可能なトートバッグのご紹介です✨(画像ゴールド部分からレザーのショルダーストラップの取り外しができます。)



エレガントにもカッコよくもご使用頂ける 機能性にも優れたお品でございます。



年齢的にも籠バッグは上質なお品が好きです。

お安いお品はすぐにわかりますのと、毎年しっかり愛用できる上質さにこだわっております。

その様なお品をお求めの方にぜひ♡



まだ他に愛用しておりますバッグが多数ございますので、ホヤホヤのお品を出品させて頂きます。

お好きなブランドのスカーフなどで遊ばれても素敵✨

レザーもしっかりトリミングされておりますので、長くお使い頂けます。

形崩れ等ご心配なく^ - ^。軽量も嬉しいところでございます。



コーディネートはドレス以外は全て出品中のお品でございます。



どんなお洋服にもあわせやすく、お荷物も安心✨

持ち手が華奢でエレガント♡

ショルダーストラップはしっかり幅がありお肩のズレも痛みもなく快適です^ - ^



実寸

横30 縦38 幅約14

持ち手約27(本革)

ショルダー 幅4 長さ約89





#GUCCI

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#エコバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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バッグ タグ 新品タグ付スリーウェイ籠バッグ 籠斜めがけ＆ショルダーバッグ 本革仕様 素敵✨