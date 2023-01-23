『80s イタリア製 ウール コート Giorgio correggiari【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 14時 56分に出品され03月26日 14時 56分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在31件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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※その他アウター類

#n_コート







コチラおそらく70-80年代頃(たぶん80s)のvintageです

うれしいイタリア製





上から2-3番目のボタンは比翼

仕様的にはステンカラーコート(バルカラーコート)に近い？かと※画像参照





ブランドはイタリアの





『Giorgio correggiari 』







70年代に設立〜

ミラノに拠点を構え デザイナー自身の名前を冠したかつてのコレクションブランド

デザイナーはヘルノのメンズウェア他 自身のブランド以外にも幾つか手掛けていたことも







そもそも日本であんまり知られてないブランドと思いますが 実はあの





DOLCE & GABBANA





の ドメニコ•ドルチェ ステファノ•ガッバーナ は両名ともGiorgio correggiari の出身です

83年頃までデザイナーのアシスタントをしており 85年にドルチェアンドガッバーナを発表してます





このコート 両名が在籍してた頃の物かどうか確かめようもないですが

ブラック×ホワイトのherringbone カッコいいです

ワタシには合いませんでしたがsize良さそうでしたらおススメです







表記ないですがサイズLーXLくらい？

肩巾54cm

袖丈63cm

身幅64cm

着丈93cm

※計測誤差生じることございます







《状態等》



●ポケットフラップの裏地布に破れあるのですが、平常時見える部分じゃないので そんなに気にならないかと ※画像参照



●ボタンの塗装に剥げが見られますが コチラも画像参照



●ヴィンテージ相応の使用感や所々生地表面の毛足が短い部分もありますがその他大きなダメージ汚れはなさそうです

画像拡大してよくチェックください



●肩パッド有

今ならパッド入で着ても良い感じもしますが、好みもありますし 必要なければ取ってしまってもよろしいかと







ふつうに着ていただける状態かと思いますが 40年以上前のものだと思いますし usedですので 完璧な状態をお求めの方や ビンテージ古着に慣れてない方は購入しないようお願いします













季節感···秋、冬

ビンテージ

vintage

70年代

80年代

made in italy

ドルガバ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 80s

イタリア製 ウール コート

Giorgio

correggiari