『FTCリバーシブルダウンジャケット 黒赤 M【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 14時 08分に出品され03月20日 14時 08分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在824件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 FTCリバーシブルダウンジャケット

黒は胸にロゴ、赤は腕にロゴあり

リバーシブルなので使い勝手よし



サイズM



採寸 着丈69 身幅57 ゆき丈86



商品状態...目立った傷はございませんが、スケートで

しようしていたため、若干の擦れがあったりします。

ご理解の上、ご購入お願いします。



即購入okです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エフティーシー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ FTCリバーシブルダウンジャケット 黒赤 M