『【未使用新品】Subzero Down Jacket Reissue【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 05時 10分に出品され03月28日 05時 10分に終了予定です。即決価格は18,486円に設定されています。現在895件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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シルエットがイメージと合わなかったため、出品致します。



【サイズ情報】

着丈65.5cm

胸囲118cm

ゆき丈89cm



ブランド初のダウンインシュレーションとして創世記からラインナップするSubzeroが復刻コレクション「Reissue （リイシュー）」として登場！耐久性を備えながら軽量でかつ非常に温かいマウンテニアリングの為のダウンジャケットです。



特徴

●超軽量で耐久性に優れたPERTEX Y Fuseリップストップシェル

●650FP RDSダウン

●左胸にファスナーポケット

●両側のファスナーハンドポケット



復刻コレクション「Reissue（リイシュー）」

マウンテンハードウェアの独自的で機能的なスタイルが生まれた90年代。当時の製品創りは、“Everything Is Equipment”という現在のコンセプトの基盤となっています。創業者の一人であり、アパレルデザイナーであったIngrid Harshbargerの精神を受け継ぎ、当時のデザインやフィット感を再現し、現在の生地やテクノロジーを取り入れ、アイコニックなアイテムを再構築しました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: マウンテンハードウェアー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【未使用新品】Subzero

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Reissue