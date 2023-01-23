『POSTELEGANT / Wool Rever Raglan 40L【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 14時 26分に出品され04月08日 14時 26分に終了予定です。即決価格は35,700円に設定されています。現在251件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 POSTELEGANT / Wool Rever Raglan Short Coat (Heather Moss)です。



サイズ：40 L(身幅64、着丈76、裄丈95)

状態：室内試着のみの新品同様

定価：¥148,500



#ポステレガント

#ウールリバー

#ラグラン

#ショートコート

#ヘザーモス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ POSTELEGANT

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Wool

Rever

Raglan

40L