『THE NORTH FACE JACKET ノースフェイスダウン 韓国限定【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 05時 48分に出品され03月25日 05時 48分に終了予定です。即決価格は13,250円に設定されています。現在736件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 THE NORTH FACE ザノースフェイス 韓国 ホワイトレーベル



3年前位前に、4万弱程で購入しました。



着用回数もそんなに多くないです。

1シーズン程しか、着用してないので状態は悪くないと思います。



サイズ目安

着丈70.0cm

肩幅49.0cm

胸囲114.0cm

袖丈 59.0cm



よろしくお願いします。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

JACKET

ノースフェイスダウン



韓国限定