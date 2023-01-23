『【極美品】HERMES カレ 90 クレオルの楽園 大判スカーフ シルク【2024年最新】 』はヤフオクでから03月09日 09時 09分に出品され03月09日 09時 09分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在840件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◆アイテム◆

HERMES エルメス カレ 90 クレオルの楽園 大判 スカーフ SILK シルク 絹 ニューカレドニア限定 Jardin Creole アイボリー ivory ホワイト WHITE 白 マルチカラー



◆商品情報◆



○ブランド

HERMES(エルメス)



○実寸 （平置きサイズ cm）

タテ

ヨコ



※素人採寸のため、多少の誤差はお許しください。



○カラー

マルチカラー



○素材

シルク



【商品状態ランク】

Aランク



Sー未使用orほぼ新品同様の状態

SA-使用感が限りなく少なく綺麗な状態

Aー使用感が少なく比較的程度の良い状態

AB-目立たないが多少の傷や汚れのある状態

Bー多少の傷や汚れのある状態

BC-傷や汚れがあるものの使用に問題のない状態

Cー大きな傷や汚れのある状態

Dージャンク品



※当店独自のランクです。



素人撮影の為、小さな傷、汚れ等の見落としがある場合が御座います。また、色味や質感等に若干な違いがある場合も御座います。

あくまで中古品となりますので、ご理解の程よろしくお願い致します。



◆発送方法◆

匿名配送となります。発送方法は梱包状態により変わります。

梱包に関しては、丁寧をモットーにしておりますが、簡易包装となりますのでご了承くださいませ。



◆購入元◆



○ブランドオークション

※日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

※正規品であることを確認しておりますのでご安心下さい。

※万が一、偽物と思われたら、評価前にお知らせ下さい。返品・返金させていただきます。

その際は、必ずブランド直営店にて真贋の有無をご確認の上、店舗、ご担当者様名をご明記の上ご連絡ください(リサイクルショップや質屋での鑑定は受け付けません)



◆必ずプロフィールをご一読ください◆



1776C 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 【極美品】HERMES カレ 90 クレオルの楽園 大判スカーフ シルク