『美品☆バーバリーロンドン メガチェック ロング ライナー トレンチコート 38【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 20時 12分に出品され03月20日 20時 12分に終了予定です。即決価格は17,112円に設定されています。現在411件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バーバリーの高級生地コットンギャバジンを使用。

撥水性に優れ、美しいハリとツヤがあるのが特徴です。

人気のハニーベージュです✨



ウールライナーは取り外し可能で

3シーズンにわたってご利用いただけます♪



ベーシックなデザインで、普段使いから通勤・フォーマルまで幅広くお使い頂けます。一生ものになるコートで、一着持っていると大変重宝します。





目立った傷や汚れなく

クリーニング済みで美品と呼べる綺麗な状態です。

お写真をご確認ください。





✿ブランド名

BURBERRY LONDON

バーバリーロンドン



✿カラー

ハニーベージュ



✿素材

綿 毛 キュプラ



✿サイズ



38(M相当)



肩幅 約40.0cm

身幅 約50.0cm

袖丈 約60.0cm

総丈 約105.0cm



平置き実寸。

素人寸法のため多少の誤差はご容赦ください



✿アイテム

ライナー ベルト トレンチコート

Aライン ロング丈 メガチェック ノバチェック

ロゴ 金具 ギャバジン 三陽商会



✿付属品 ベルト ライナー



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他にもレディースアパレル商品、服飾雑貨等

出品しております



どうぞご覧くださいませ ( ˘ᵕ˘ )ஐ



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⚠︎まだまだたくさんきていただける綺麗なお品ですが、あくまで自宅保管の中古品でありますこと

予めご理解くださいませ。





⚠︎写真は素人撮影のため、現物と若干色味が異なる場合がございます(*ᴗˬᴗ)





✿古物商許可証取得済。

真贋鑑定済み(正規品)のみのお取扱いです

ので安心してお買い求めくださいませ。



✿ 購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品



✿梱包方法:丁寧な梱包を心がけております。



✿安心の匿名配送でお届け致します。





✿ご不明点ございましたらお気軽にコメントください。・気持ちの良いお取引のために、プロフのご一読をお願い申し上げます。



管理番号 38-42-218-29-113-A493 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリーロンドン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品☆バーバリーロンドン

メガチェック



ロング

ライナー

トレンチコート

38