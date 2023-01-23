『JACQUESMARIEMAGE(ジャックマリーマージュ) ウイスキークローン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 23時 40分に出品され03月28日 23時 40分に終了予定です。即決価格は33,120円に設定されています。現在735件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 JACQUESMARIEMAGE

ジャックマリーマージュ

WHISKEYCLONE(ウイスキークローン)

フレーム:ブラック

レンズ:度付きの薄いプラム(現在)

濃いパープル(元からのレンズ)



サイズ：48□25



一生所有しておくつもりだった宝物ですが、泣く泣く出品します。



10回程度着用。

テンプル内側、ブランドのメッキが一部剥がれています。

現在は度付きカラーレンズを入れておりますが、元のレンズ(濃い紫)もございます。



ジャックマリマージュは再生産はありません。同モデルでもこのお色は既に完売済です。



本当に手放すのが惜しいため、価値をご理解いただける方に購入いただけると嬉しいです。



※8/2までに購入頂ければ、即日もしくは翌日発送可能です。それ以降は帰省のため発送まで1週間程度かかります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ JACQUESMARIEMAGE(ジャックマリーマージュ) ウイスキークローン