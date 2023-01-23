『stein 24AW OVERSIZED REVERSIBLE COAT【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 13時 21分に出品され03月29日 13時 21分に終了予定です。即決価格は3,900,000円に設定されています。現在34件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 stein[シュタイン]のオーバーサイズドリバーシブルコートです。



サイズ肩幅袖丈身幅着丈

S55.5cm62cm66.5cm 122cm



上質なウールカシミヤ素材の接結糸を用いて製作を行った本作。リバーシブルで着用が可能なチェスターコートです。



リバー縫製で仕上げているためとても軽く、柔らかい着心地が魅力。インナーのコントロール次第で幅広い季節でご愛用いただけるアイテムとなっております。



生地について



WOOL CASHMERE DOUBLE FACE



柔らかな風合い、美しい表面の光沢感が特徴のウールカシミヤの接結糸を用いたダブルフェイス素材。接結糸により特殊なリバー縫製が可能になるテキスタイル。ふわっと柔らかい上質なタッチ、美しい生地の表情が特徴。



stein[シュタイン]について



DESIGNER : 浅川喜一朗氏



FROM : JAPAN



FOUNDED : 2016年



「Stillness and motion , minimal and maximal , mode and tradition.」（静けさと動き、最小と最大、モードと伝統）「無から有へ。そのはざまの部分を表現する。」をブランドコンセプトに掲げたユニセックスブランド。



ブランド名は、アインシュタインなどのドイツ系ユダヤ人の名前の接続詞を省いたもので、未完成という意味が込められています。完成と未完成の狭間の表現したアイテムを展開。



デザイナー自身が、洋服を解体してパターンやディティール、身体、衣服と空間を保持する事などを研究した結果、創り出されたドレープや、どの角度から見ても美しくなるような大振りなシルエットが魅力的。根底に静謐さや力強さ、美しさなどを追求したムードあるプロダクトが素晴らしいブランドとなっております。



こちらのアイテムは男女ともにご着用頂けます。



カラー

NAVY×GREY KHAKI

素材

WOOL88% / CASHMERE9% / POLYESTER3%

ブランド

ssstein

品番

ST.912[NAVY×GREY KHAKI]

カテゴリ

ジャケット・アウター > チェスターコート

性別

ユニセックス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ stein

24AW

OVERSIZED

REVERSIBLE

COAT