『液タブ XP-PEN Artist 12 セカンド 豪華版【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月08日 20時 12分に出品され04月08日 20時 12分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在969件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 XP-PENの液タブ豪華版です。

2023年12月8日購入しました。

上手く使いこなせず3回程使用しました。

動作確認もしましたが問題ありませんでした。



・ペーパーライク保護フィルムは貼ったままとしております。

・小袋も捨てずに保管してたので

そのまま袋に入れて発送させて頂きます

・写真の通りの商品で発送させて頂きます

・クリーニングクロスで拭いておりますが

包装の際多少指紋が残ってる場合がございます

・2本グローブ多少使用感があります

・コード箱に入りきれなかったので

包装の際は箱から出して包装させて頂きます

・中古品の為ご了承ください。

・即購入可能です。



【高品質な描画体験】

XP-PENのArtist 12 2nd Generationは、優れた描画性能を提供する液晶ペンタブレットです。高解像度のディスプレイにより、細部まで鮮明に描写できます。



【多彩な接続オプション】

付属のケーブルを使用することで、さまざまなデバイスに接続可能です。これにより、柔軟な使用が可能となり、クリエイティブな作業がスムーズに進みます。



【持ち運びに便利なデザイン】

コンパクトなサイズで、持ち運びが容易です。自宅だけでなく、外出先でもクリエイティブな作業を楽しむことができます。



- ブランド: XP-PEN

- モデル名: Artist 12 2nd Generation

- 商品タイプ: 液晶ペンタブレット

- 付属品: ペン、ケーブル類

- パッケージ内容: 本体、ペン、接続ケーブル、説明書、ペンケース、クリーニングクロス、替芯抜き

10本替え芯、2本グローブ



#液タブ

#xppen

#モニター 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>液タブ・ペンタブ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし