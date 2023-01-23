『ノースフェイスバルトロブラックサイズL【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 21時 11分に出品され03月31日 21時 11分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在557件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ノースフェイスバルトロライトジャケット



カラー···ブラック



サイズ L



全体的に状態悪いと思います。

8年程前に購入して4年ほど着用しました。

主人が着用していてバルトロと言っています。



ノークレームノーリターンです。

そのため気になることは全てコメントし納得した上で購入してください。

右手首内側に擦れ、破れあり。（4枚目、5枚目参照）

右肩に毛玉あり。（6枚目参照）

一番下のマジックテープとくっついてに擦れ、破れあり。（7枚目参照）

襟部分に白い汚れあり。（9枚目参照）

上から2番目のマジックテープ半分剥がれあり。（12枚目参照）

フード付近にも毛玉、擦れあり。（13枚目参照）

上から3番目のマジックテープがかなり弱い。チャック隣に擦れあり。（14枚目参照）



クリーニング等にも出さずに出品するのでお安くします。



カラー···ブラック



モデル名···バルトロライトジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ノースフェイスバルトロブラックサイズL