『希少サイズXL 美品 バーバリーロンドン ダッフルコート ノバチェック 英国製【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 22時 37分に出品され04月25日 22時 37分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在280件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

希少サイズXL 美品 BURBERRY LONDON バーバリーロンドン ダッフルコート ノバチェック SPECIALITY DUFFLECOATING グレー

スペシャリティダッフルコート 英国製 MADE IN ENGLAND 上質ウール メンズ アウター



○サイズ

46サイズ（実寸XLサイズ相当）

着丈91cm

肩幅51cm

身幅61cm

袖丈60cm





平置き実寸。

着画はお断りいたします。



○状態

目立った傷や汚れ等がなく美品です。



○カラー

グレー



○素材

コート

表

ウール 100％

裏

ウール 100％



〇購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

鑑定済商品



〇お願い

素人検品のためまれに見落としがある場合があります。

不備などございましたら、『受取評価前』にご一報をお願いいたします。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



○配送

簡易包装にて1〜2日(土日は月曜日発送）程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



管理番号

20241105-0317-121000901 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: バーバリーロンドン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 希少サイズXL

美品

バーバリーロンドン

ダッフルコート

ノバチェック

英国製