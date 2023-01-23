『ヨーク YOKE BROKEN PEACOAT【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 10時 52分に出品され03月13日 10時 52分に終了予定です。即決価格は15,990円に設定されています。現在493件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ワンシーズン数回着用しました

目立った汚れやほつれ、毛玉等なく美品だと思いますが新品ではないこと御理解ください。7.8枚目のように多少の使用感はあるかと思います

写真確認お願いします。







22AW COLLECTION



新提案のPコート。

Clyfford Stillの色が切り裂かれたイメージを落とし込み、各パーツが切り裂かれて下の色が見えているデザイン。身頃、ポケットフラップ、袖、襟裏の生地がくり抜かれた部分からキルティングが見えているようなデザイン。



素材: 90% WOOL / 10% NYLON



2...着丈93cm 肩幅56cm 身幅66cm 袖丈54cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ヨーク

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ヨーク

YOKE

BROKEN

PEACOAT