『GUCCI ダウンジャケット【お歳暮】』はヤフオクでから03月06日 21時 23分に出品され03月06日 21時 23分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在635件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 肩幅···55cm

袖丈···60cm

着丈···84cm



※床置での採寸です

※素人採寸ですので多少の誤差はご容赦ください

※撮影状況により色味が実物と多少異なる場合があります

※簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。 稀に仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください

※中古品に抵抗がある方や神経質な方はご遠慮ください

※ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします



カラー···ブルー



肩幅···55cm

袖丈···60cm

着丈···84cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ GUCCI

ダウンジャケット