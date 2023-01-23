『【ぴーちゃん様専用】STATE OF MIND ダウン コート モカ M【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 10時 59分に出品され03月08日 10時 59分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在126件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

STATE OF MIND ダウン コート モカ M ロングダウン ステートオブマインド ダウンジャケット



○サイズ

サイズM

着丈 約105cm

肩幅 約50cm

袖丈 約55cm

身幅 約122cm



平置き実寸。

素人による採寸になりますので多少の誤差はご了承ください



○状態

着用感はありますが、目立つ汚れはなくまだまだ気持ちよく着ていただけると思います。とても軽くて、あたたかいです。

素人検品の為、見落としがある可能性がございますのでご了承ください



○特徴

定価¥33,000

STATE OF MIND

スタイリストの大草直子さんのインスタで紹介されている大人気の大草直子さん着用のダウンコート。

フードは取り外しができ、ノーカラーコートとしても着用可能。裾は紐で絞れるようになっています。



○カラー

モカ



○素材

表地：綿100％

中綿：ダウン90％ フェザー10％



○その他

配送によるたたみジワはご容赦ください。

ご不明な点はご連絡をお願い致します。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願い致します 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【ぴーちゃん様専用】STATE

OF

MIND

ダウン

コート

モカ

M