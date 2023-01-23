『knuthmarf layered motorcycle coat【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 21時 44分に出品され03月31日 21時 44分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在365件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 クヌースマーフの、ロングコートです



《ブランド名》 knuthmarf

《商品名》layered motorcycle coat

《サイズ》xs



定価￥33,000



とても暖かくこれからの冬に大活躍してくれる商品です。

クヌースマーフが大好きで、メルカリにて購入いたしましたが、わたしには似合わなかったので綺麗なうちに泣く泣く出品します。出品者様申し訳ございません。



1回の着用とのことです。

私は試着のみです。



こちらのコートはフリーサイズが多いと思いますが、こちはXSとなります。

ただ、とても大きな作りのため、164cm中肉中背でも全く問題なくゆったりと着用できました。

私としてはサイズ感はちょうどよく、フリーだと大きすぎるのではないかと思ったほどです。





《素材》

表地:ウール50％/ポリエステル50％

裏地:ポリエステル100%

伸縮性:なし

透け感:なし







(size)

着丈:116cm

バスト幅:53cm

肩幅:56cm

袖丈:50.7cm

袖ぐり:34cm

袖口:18.5cm

首幅:21cm

衿丈:7.5cm

裾幅:72cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ knuthmarf



layered

motorcycle

coat