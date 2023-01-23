『【極美品】AKM ダウンジャケット グレー 灰色 カモフラ XL 大きいサイズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 01時 44分に出品され03月23日 01時 44分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在69件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 AKM エイケイエム

ダウンジャケット

カモフラ 迷彩



●サイズ：タグ表記 XL

肩幅 47cm

身幅 52cm

着丈 70cm

袖丈 66cm



素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



●カラー: グレー



●状態：

使用感もあまり感じられず、目立つ傷や汚れなどもなく綺麗な状態です。まだまだご使用いただけます



【購入先】大手リサイクルショップ



●その他、注意事項：

自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。



なるべく全てを伝えられるように出品しておりますが写真に映りきらないもの、見落としもあるかと思います。

※素人自宅保管になります

※コンパクトに畳んで発送いたします。

ご理解いただける方のみお願いいたします。



メー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: エイケイエム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【極美品】AKM

ダウンジャケット グレー 灰色 カモフラ XL

大きいサイズ